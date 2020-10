Reacciones y análisis que dejó plan de seguridad aplicado por Carabineros a un año del 18-O

“Ayer (por el domingo) se cumplió con una planificación distinta a las operaciones que se habían desarrollado habitualmente. Se actuó con una gradualidad y en diferentes fases de la operación. por lo tanto lo que ayer nosotros queríamos evitar era generar la posibilidad de que las personas dijeran que nosotros estábamos haciendo una provocación frente a las personas que se estaban desplazando”.

El director nacional de Orden y Seguridad de Carabineros, general Ricardo Yáñez, abordó así la estrategia policial que se ordenó para los miles de uniformados dispuestos para las labores de control de orden público durante el primer aniversario del estallido social del 18 de octubre.

Desde el año pasado, la institución ha sido blanco de diversas críticas e investigaciones en torno a la forma de proceder en las manifestaciones, situación que llevó a que autoridades, instituciones y organismos internacionales acusaran incluso la violación a los derechos humanos.

Ante ello se han impulsado reformas a los protocolos de actuación, cambios que, según recalcaron desde la policía y el gobierno, quedaron en evidencia el domingo.

De acuerdo al general Yáñez, para el nuevo 18 de octubre se optó por una estrategia basada principalmente en la actuación directa ante la comisión de hechos graves y violentos, descartando cualquier “inacción”.

“Nuestros despliegues se encontraban en diferentes perímetros de seguridad que permitían poder actuar cuando la necesidad así lo requiriera. Es así que de esta forma procedimos cuando se empezaron a generar los graves hechos de violencia (…) Tener a 580 personas detenidas y a 116 funcionarios lesionados no da cuenta de una inacción, sino por todo lo contrario; que los carabineros estaban en terreno, en las operaciones y estuvieron desplegados para evitar todas aquellas cosas que no se pueden medir, que no se pueden visualizar”, agregó.

Por su parte, el general director de Carabineros, Mario Rozas, detalló el despliegue de casi 40 mil carabineros a nivel nacional, pudiendo notar “aquellas cosas que no se ven”.

“Con nuestra actuación de prevención y de control, muchas acciones de delincuencia y vandalismo fueron inhibidas, y (en) otras se actuó mediante la disuasión. Por lo tanto, hasta ahora, durante esta jornada diurna, el despliegue de control de prevención ha sido de acuerdo a lo planificado”, complementó.

Una de las primeras autoridades que ayer se refirió a los resultados de la estrategia policial fue el subsecretario del Interior, Juan Francisco Galli, asegurando que los uniformados actuaron “conforme a lo que hemos aprendido durante todo este año”.

Informó que, producto de los incidentes, 116 carabineros en servicio resultaron lesionados -seis de ellos con heridas de carácter grave-, y que “cuando decimos, o siquiera sugerimos, que Carabineros no defendió adecuadamente” la iglesia institucional, la cual fue saqueada y quemada, se “ofende a aquellas personas que expusieron su vida para resguardar el orden público y defender los derechos de las personas”.

Emol