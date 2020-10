Fiscal Armendáriz no le cree a Paris y califica de “inútil” su fórmula para entregar los mails

La batalla por los correos del Ministerio de Salud está lejos de terminar. Así quedó en evidencia luego que el ministro Enrique Paris rechazara la autorización despachada por el Séptimo Juzgado de Garantía en la que se acoge el mecanismo presentado por la Fiscalía de proceder a la incautación de estos mails.

Dicho procedimiento se da en el marco de la investigación que la Fiscalía lleva adelante en contra del ex ministro Jaime Mañalich y otras autoridades de la cartera de Salud por el delito de diseminación de gérmenes patógenos, en el marco de la pandemia de Covid-19.

En esa línea, la pugna por la entrega de correos electrónicos del Ministerio de Salud -diligencia solicitada por la Fiscalía y a la que el ministro Paris se negó en un principio- fue dirimida por un fallo de la Corte Suprema en el que decidió otorgar acceso parcial a los mails.

Sin embargo, en un escrito de ocho páginas ingresado a la Sala Penal de la Corte Suprema, Paris solicitó una orden de no innovar con el objetivo de que suspenda “la autorización otorgada por el Séptimo Juzgado de Garantía de Santiago del día 16 de octubre de 2020, para la realización de la diligencia de entrada, registro e incautación de la totalidad de los correos electrónicos ya referidos”.

La resolución firmada por el juez Patricio Alvarez acogió la fórmula presentada por la Fiscalía para cumplir con el fallo del máximo tribunal. Concretamente, el Ministerio Público podrá obtener “dos copias forenses (copia A y copia B) de la totalidad de los correos electrónicos sobre los cuales recae la medida”. Esto se hará por medio de peritos del Laboratorio de Criminalística y del Cibercrimen de la PDI y bajo supervisión de la Fiscalía.

El documento establece que la Fiscalía conservará la copia A “en calidad de comunicaciones retenidas (…) como ‘copia testigo’, bajo cadena de custodia y sin poder acceder a ella”. En tanto, la copia B estará en poder del Ministerio de Salud, por lo que en un plazo de tres días, el ministro Paris tendrá que singularizar “las comunicaciones electrónicas que se correspondan con los supuestos de excepción previstos” por el máximo tribunal.

Sin embargo, el secretario de Estado consideró que es deber de la Fiscalía “identificar cuáles son los hechos delictivos denunciados, por ejemplo mediante términos o descriptores de búsqueda, y así cumplir con la exigencia impuesta por S.S.E., de hacer posible la vinculación de tales hechos con los correos electrónicos que pretende incautar”.

La réplica de Armendáriz

La arremetida de Paris encontró una pronta respuesta por parte del fiscal regional Xavier Armendáriz, quien en un escrito de dos páginas refutó la posición del titular del Minsal y pidió desechar la solicitud, la que incluso calificó de “inútil”.

En el texto citado por La Tercera, el fiscal aseguró que el Minsal lo que hizo fue “discutir el alcance de lo que debe, en definitiva, ser incautado para incorporarse a la carpeta investigativa”. Agregó que “sin embargo no se ha cuestionado el procedimiento en sí fijado por el 7º Juzgado de Garantía”.

“La única referencia en la presentación del Minsal es en orden a hacer una búsqueda por descriptores dentro de los correos electrónicos incautados para detectar cuáles deben ser excluidos”, añade.

Posteriormente, señaló que “esta sugerencia, además de ser imposible de cumplir (¿cuáles serían tales descriptores?), es simplemente inútil dado que es evidente que es el propio titular de los correos, el Minsal, quien debe proponer cuáles deben ser los excluidos y se contempla en la resolución impugnada un mecanismo para dirimir eventuales controversias que de ello puedan surgir”.

Finalmente, el persecutor argumentó que “algún procedimiento debe existir” para dar cumplimiento al fallo de la Corte Suprema”.

Mañalich

pide declarar

En otra arista de esta polémica, luego de acusar a la Fiscalía el fin de semana de “linchamiento”, el ex ministro Jaime Mañalich pasó a la ofensiva y pidió a tribunales ser citado a declarar.

De este modo, los abogados Gabriel Zaliasnik y César Ramos solicitaron al 7° y 3° Juzgados de Garantía de Santiago citar a una audiencia para que el ex ministro preste declaración judicial “lo más pronto posible” en las querellas por muertes Covid-19 que enfrenta.

Según dijo Zaliasnik a Emol, “fue necesario ejercer este derecho ante la renuencia de la Fiscalía de conocer la versión del ex ministro Mañalich. Sabemos que es inusual, pero cuando el Ministerio Público no quiere escuchar versiones ni recibir antecedentes que desvirtúan la tesis de los querellantes (Daniel) Jadue y (Alejandro) Navarro, no queda sino acudir a los tribunales”.

El Mostrador