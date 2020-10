“Le pido a la intendenta que se le ablande el corazón y atienda este grave problema”

Juan Barría, dirigente de los parceleros

“Nos sentimos bastante mal, porque este proyecto se espera de hace tantos años y surge este problema cuando estábamos ilusionados en que pronto el agua iba a llegar a nuestros sectores”, sintetizó Juan Barría, dirigente de los parceleros de los loteos Selknam y Laguna de los Cisnes, respecto al traspié que sufre el esperado APR. “Me siento apenado y triste por los vecinos que viven acá. El agua no es cualquier recurso, es algo vital y ahora dependemos sólo de la voluntad municipal que nos abastece de agua al sector, ¡pero indudablemente que no es suficiente!”, exclamó.

Para Barría, la cosa se agrava cuando la municipalidad no puede cumplir los pedidos de toda la gente que vive en el área periurbana y se debe recurrir a la compra de agua en camiones aljibe particulares, a un costo de 20 mil pesos por mil litros, que debido a la actual situación crea un problema insalvable para los vecinos que están sin trabajo. Por lo explicado, llamó a la intendenta a “que se le ablande el corazón y atienda este grave problema”.

“Es fácil vivir en el pueblo, donde están todos los servicios, pero es muy difícil para toda la gente que está viviendo acá, que no tiene agua, por tanto no tiene aseo, ni para beber, para riego, etc. Y nos llaman al lavado de manos, ¡por favor, ¿de qué lavado nos hablan?, si el agua es un recurso que toda persona tiene que tener para vivir dignamente!”, terminó solicitando interrogativo Barría.