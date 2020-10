Senador Bianchi pidió delegado presidencial para analizar situación Covid en Magallanes

El senador Carlos Bianchi solicitó al gobierno la presencia de un delegado presidencial que analice la situación que se vive en Magallanes a raíz de la pandemia de Covid-19.

Al respecto, el parlamentario sugirió la elaboración de políticas especiales para enfrentar de manera real el rebrote de casos que se registra en la zona.

Bianchi analizó la situación regional en el programa “Profundidad de Campos”, del canal de televisión del Senado, oportunidad en que dijo que “es preocupante (lo de Magallanes), noto una ausencia fundamental del gobierno y hemos solicitado enviar un delegado presidencial empoderado para que busquen mecanismos, tanto económicos como de salud, y poder salir de esta situación dramática”.

En el aspecto social, planteó que una de las principales inquietudes es la falta de liquidez de las familias magallánicas para enfrentar la difícil situación económica que está dejando la pandemia, “porque no basta con un bono de una vez, no, tiene que haber una política seria del gobierno”.

Por tal razón, Bianchi se mostró a favor de un segundo retiro del 10% provisional tal cual lo promueve su hijo, el diputado Karim, argumentando que “¿Es deseable? No. ¿Es necesario? Si el gobierno no llega de aquí a diciembre con algo concreto, a la gente no le quedará otra opción”, dijo junto con asegurar que con la reforma no se producirían efectos adversos en las pensiones.

Servicios básicos

El legislador también puso sobre la mesa la necesidad de prorrogar la vigencia de la Ley de No Corte de Servicios Básicos por morosidad y el pago en 36 cuotas. “El plazo vence ahora el 6 de noviembre y a las personas que no hicieron el acuerdo con las empresas se les va a cortar el suministro. No estamos pidiendo que se regalen esos dineros, estamos diciendo que se redistribuya sin intereses, porque de otra forma la gente no va a tener cómo pagar esa cantidad de dinero por consumos básicos”, enfatizó.