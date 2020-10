En el Hotel Finis Terrae habilitan 62 nuevas habitaciones sanitarias

En el marco del reforzamiento de la estrategia de testeo, trazabilidad y aislamiento de casos Covid, en Punta Arenas se habilitó una nueva residencia sanitaria (octava) en el Hotel Finis Terrae con una capacidad de 62 habitaciones y 81 camas, aumentando con ello en un 30 por ciento el número de habitaciones en Magallanes.

El convenio firmado entre la seremi de Salud y la administración del establecimiento hotelero hará posible entregar solución de aislamiento a grupos familiares de hasta tres personas en una sola habitación. Este hotel de cuatro estrellas es el único con acceso universal; posee rampla para sillas de ruedas y ascensores, por lo que permitirá entregar una atención más integral

La estrategia de residencia sanitaria se ha visto fortalecida con la incorporación de 10 profesionales de salud (4 médicos, 2 kinesiólogos, 2 nutricionistas y 2 psicólogos) quienes evalúan a los pacientes que lo requieran y en especial a aquellos que producto de la enfermedad presentan síntomas y molestias. Paralelamente, hay una evaluación diaria y atención del equipo clínico.

El intendente (s) Fabián Mella destacó que esta residencia permitirá aumentar en un 30 por ciento la atención a personas que requieren aislamiento. “Una medida por sí misma es insuficiente para combatir la pandemia, pero entre todas ellas son capaces de formar un tejido que sin duda va a ser capaz de contener la expansión del virus que estamos sufriendo en la región”, dijo tras la puesta en marcha de este nuevo dispositivo.

En tanto, el seremi de Salud (s), Eduardo Castillo, señaló que están superando los 250 cupos en la región y pronto se firmarán nuevos convenios con hoteles en la provincia de Ultima Esperanza. “Es una estrategia que busca ofrecer un espacio de seguridad para todas aquellas personas que no tengan condiciones de habitabilidad en sus casas, es decir si no tienen más de un baño o si no tienen una habitación individual para hacer el aislamiento pueden poner en riesgo a su familia y a sus cercanos y para ellos existe esta instancia”.

A la fecha 194 personas han sido atendidas por profesionales de psicología dentro de las residencias sanitarias. Para ello se puede escribir a residencia.sanitaria@redsalud.gov.cl o llamar al call center 800 220 330.